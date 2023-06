Farfalla dorata Visite guidate sul Caprione

Torna sul promontorio del Caprione l’atteso appuntamento con la ‘Farfalla dorata’, l’affascinante fenomeno luminoso che ogni anno attira un gran numero di appassionati desiderosi di vedere dal vivo la sagoma dorata dalle sembianze di farfalla apparire su un megalite. Un fenomeno ben distinguibile nei sei giorni a cavallo del solstizio d’estate, e proprio per quel periodo l’associazione Enrico Calzolari-Pro Monte Caprione, sostenuta dall’amministrazione, ha organizzato un ricco calendario di visite guidate. Le visite si terranno tutti i giorni dal 17 al 15 giugno, e nelle giornate del 1°, 2, 8,9, 15 e 16 luglio. Il programma prevede il ritrovo alle 16.30 in fondo alla strada che sale per l’agriturismo Rosa Canina.