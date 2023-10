"Fare marcia indietro sul Felettino. Fuori il privato dall’investimento"

"La Regione faccia marcia indietro sul finanziamento dell’ospedale Felettino, facendo uscire il privato dall’investimento per la realizzazione del nuovo ospedale, chiedendo al governo, di non togliere risorse dal Servizio sanitario nazionale". Il futuro della sanità spezzina al centro delle richieste lanciate dalla segreteria del Pd. "La sanità pubblica spezzina sta in piedi, malamente, solo per l’abnegazione e lo spirito di operatori medici, infermieri, oss, che lavorano in condizioni sempre più precarie". Dito puntato sulla amministrazione comunale "che si nasconde per non affrontare il problema. Abbiamo sollevato il problema assieme a tante associazioni, alle parti sociali, a sindaci e a tutti i livelli istituzionali".