Fare le analisi? Autentico calvario Due bus per arrivare al laboratorio

Due autobus per raggiungere il laboratorio analisi e altrettanti per tornarsene a casa. La trafila è diventata questa ma il sacrificio per la signora Silvana pesa enormemente, anche soltanto per il fatto di essere cardiopatica e avere la bella età di 85 anni che ancora la rende indipendente ma non dalla stanchezza. Quella dello spostamento sui mezzi pubblici è una soluzione diventata obbligatoria da quando i prelievi di sangue previsti per stabilire la somministrazione del farmaco Coumadin che assume da anni non li esegue più al Tao dell’ospedale Sant’Andrea ma in un laboratorio analisi convenzionato con l’Asl 5 in via Lunigiana. "Il controllo va effettuato almeno una volta al mese – spiega la signora – sempre che i valori siano accettabili. Altrimenti anche ogni due settimane ma da quando non posso più eseguirli all’ospedale è diventato un problema. Con queste temperatura e senza la possibilità di avere mezzi alternativi utilizzare l’autobus non è propriamente comodo. La stessa mia problematica la condivido con altre pazienti che incontravo in ospedale e adesso le ritrovo al laboratorio. Devo sottopormi ad almeno 8 prelievi e ormai sono a buon punto però la stanchezza si sta facendo sentire. E mi chiedo perché si debbano sopportare certe situazioni, soprattutto noi anziani".

Per ritirare il risultato delle analisi poi si ripresenta la solita trafila. "Mi chiedono un indirizzo di posta elettronica – prosegue la donna – ma di cosa stiamo parlando? Si spera sempre che lo diano al telefono ma non è certo la procedura corretta da seguire quindi aggiungiamo altro disagio". L’ambulatorio TAO (terapia anticoagulante orale) qualche mese fa ha disposto la chiusura temporanea della prenotabilità ma non dell’ambulatorio. Soluzione, secondo l’Asl 5, finalizzata al recupero di risorse mediche da convogliare alla struttura di Medicina 1. Le liste di prenotazione erano state sospese dal primo giugno. Ma sul caso della signora Silvana costretta a eseguire i controlli lontano dal padiglione 6 del terzo piano ospedaliero l’Asl 5 ha tenuto a precisare. "L’attività ambulatoriale di prelievo del TAO – comunica in una nota l’azienda sanitaria – non è mai stata interrotta ed è sempre rimasta attiva e garantita nella stessa sede e con gli stessi orari: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30. L’accesso è diretto, senza necessità di fissare un appuntamento, con l’impegnativa del medico". Massimo Merluzzi