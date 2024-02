"Fare fronte comune a difesa del territorio"

"In attesa dell’incontro tra la Regione Liguria e le amministrazioni che operano alle Cinque Terre. è bene che tutte le parti in causa facciano fronte comune nella piena condivisione di una linea unitaria". Roberto Centi, consigliere regionale Lista Sansa e Nicola De Benedetto, segreteria regionale Sinistra Italiana prendono posizione sul tema della nuova tariffazione dei treni alle Cinque Terre. "Invitiamo a riunire in tempo la comunità del Parco, per misurare collegialmente le richieste sollevate dal territorio e dalle amministrazioni e arrivare ad una sintesi concordata. Comuni e Parco stanno procedendo sulla buona strada, anche sulla spinta delle associazioni, e sono arrivati a costruire insieme una solida visione del territorio che si propone di integrare la sostenibilità ambientale con l’offerta turistica, prescindendo dalle logiche meramente aziendali imposte dalla ristrutturazione tariffaria".

Da qui la necessità di "discutere e integrare il tema dell’accoglienza turistica preservando la rete dei trasporti pubblici, monitorare la complessa morfologia del territorio e sostenere l’attività agricola fondamentale per il sostegno dei crinali. Non è ammissibile frammentare il quadro d’insieme attraverso l’imposizione di tappe forzate che indeboliscono l’organizzazione di un territorio protetto dall’Unesco, nevralgico per l’economia regionale e riferimento per la cultura vitivinicola nazionale". Secondo Centi e De Benedetto deveessere la Comunità del Parco ad indicare "il modo più idoneo per ridimensionare le politiche aziendali di un processo di ristrutturazione che non risolve il problema dei flussi".