Fanny Mendelssohn e Clara Schumann L’omaggio del trio con pianoforte

Nella sala consiliare stasera alle 21.15 tappa del Lerici Music Festival in compagnia di tre grandi interpreti: Elly Suh violino, Adrian Brendel violoncello e Petr Limonov pianoforte, in ‘Clara e Fanny’ con musiche di Fanny Mendelssohn (trio con pianoforte in re minore opera 11) e Clara Wieck Schumann (trio con pianoforte opera 17). La violinista ha ricevuto premi in concorsi internazionali e si è esibita in contesti come la Carnegie Hall e il Seoul Art Center; l’innovazione creativa e la versatilità musicale sono qualità dl violoncellista cresciuto nella grande tradizione musicale dell’Europa Centrale. Il pianista è uno dei solisti maggiormente richiesti al mondo, ambito nei recital anche da Re Carlo III. Info al 379 1379677.