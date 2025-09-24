Falsi volontari rubano gioielli con la scusa della fuga di gas

Hanno approfittato del maltempo che si è abbattuto improvvisamente sul territorio per entrare in azione. Non certo come volontari a dispetto dei giubbotti colorati e del ruolo di incaricati della Protezione civile i con i quali si sono presentati a casa di una settantenne di Luni. I due uomini sono sono riusciti con un raggiro a farsi consegnare i gioielli che la donna teneva in casa. Una sorta di pagamento del loro intervento. Infatti i due truffatori hanno simulato una perdita di casa provocando una fiammata, forse usando il gas di un accendino, per dimostrare l’immediato pericolo. Quindi dopo aver simulato un intervento riparatore hanno chiesto il saldo e con una certa durezza si sono fatti consegnare i gioielli per poi allontanarsi velocemente a bordo di una automobile grigia. La donna quando ha realizzato di poter essere stata oggetto di un raggiro ha chiamato i carabinieri della stazione di Luni che si sono immediatamente messi alla ricerca del tipo di vettura. Intanto anche il sindaco Alessandro Silvestri informato dell’accaduto ha diramato un videomessaggio pubblicato sulla pagina social del Comune di Luni invitando i concittadini a prestare la massima attenzione e diramare il messaggio a amici e conoscenti. I due truffatori infatti potrebbero cambiare zona e agire in un’altra località sempre adottando la scusa del guasto alla rete del gas oppure altre invenzioni, forti del loro travestimento arancione che potrebbe far pensare a operai in servizio. Anche a Castelnuovo e Bolano si sono registrati tentativi telefonici di truffa adottando il solito copione del falso operatore delle forze dell’ordine in grado di risolvere una situazione di estrema difficoltà in cambio di un ritorno economico.

Massimo Merluzzi