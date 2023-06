Fa un incidente e si dà alla fuga Smascherato pirata della strada

Fa un incidente, abbandona il passeggero ferito sul posto e scappa: lo scooter era rubato ed il conducente senza patente. Tutto risale alla scorsa settimana quando la squadra infortunistica della Polizia locale spezzina ha ricevuto una richiesta d’intervento per procedere ai rilievi di un sinistro stradale accaduto in via XXIV Maggio. Al loro arrivo gli agenti hanno ricostruito senza alcuna difficoltà la dinamica dell’evento, originato dal sorpasso vietato a destra di un motociclo, che entrava in collisione con l’autovettura che stava sorpassando e che stava manovrando proprio verso destra per inserirsi in un parcheggio. Pochi i danni conseguenti al sinistro, che sarebbe stato risolto in poco tempo, se non fosse stato per il fatto che all’arrivo sul posto gli agenti hanno trovato solo l’autovettura ed il passeggero del motociclo, infortunatosi ad un arto durante la caduta. Il conducente dello scooter, dopo aver abbandonato il suo trasportato ferito, si era dato alla fuga con il chiaro intento di rendersi irreperibile. La municipale ha avviato immediatamente le indagini per risalire ai dati del veicolo ed identificare il fuggitivo, trovando riscontro nei filmati delle telecamere del posto che avevano immortalato la targa dello scooter. Dopo aver accertato che il motociclo era rubato, la squadra infortunistica, con la collaborazione dei colleghi del reparto pronto intervento, ha iniziato un minuzioso lavoro di investigazione che, attraverso le registrazioni delle telecamere posizionate sulle strade di maggiore percorrenza e pattugliamenti, ha permesso di risalire al "pirata".