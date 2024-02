Exciter’s allo Smood sognando i Depeche

Altra prestigiosa tribute band sul palco dello Smood di Ceparana. Saranno infatti gli Exciter’s, noto gruppo romano nato nel 2001, a deliziare l’ascolto del pubblico stasera a partire dalle 22 (dalle 20.30 la cena). Di particolare nota, la somiglianza vocale di Vince, con il cantante originale dei Depeche Mode. Nell’arco di oltre 20 anni gli Exciter’s hanno acquistato una fanbase che li supporta sempre nei loro live. La band ha anche all’attivo tre album di musica propria, stampati su etichetta Mafi (che ha lanciato Arisa e Simone Cristicchi) e distribuiti sulle piattaforme digitali. Gli Exciter’s sono stati inoltre selezionati per occuparsi dell’opening al dj set di Andy Fletcher dei Depeche Mode, scomparso prematuramente, in ben due occasioni, nel prestigioso Club Theatro Disco di Viterbo ed alla famosa Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi. In entrambe le occasioni Fletcher li ha ricevuti nel proprio camerino, complimentandosi con loro, davvero un grande onore. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, è possibile contattare il numero di telefono 328 7671213.