Ex scuola Ravecca, affondo di Centi davanti al Consiglio regionale

È arrivata in consiglio regionale la battaglia politica sulla concessione dell’ex scuola dell’infanzia Ravecca di Porto Venere, il cui iter di gara – concluso nelle scorse settimane con l’unica offerta presentata dalla Frontemare – è finito sotto la lente della Procura. A portare il tema a Genova, attraverso un’interrogazione, è stato il consigliere regionale Roberto Centi, della lista Sansa, che ha chiesto alla giunta di incentivare l’uso pubblico della ex scuola dell’infanzia Ravecca di Porto Venere, rispettando le prescrizioni stabilite dalla Corte dei conti. A rispondere all’affondo è stato l’assessore regionale all’edilizia, Marco Scajola, che ha spiegato come la Regione abbia competenza solo rispetto alle richieste di cambio di destinazione d’uso presentate dai Comuni, mentre non c’è una competenza specifica rispetto alla domanda posta nell’interrogazione. Una risposta che non ha soddisfatto Centi, per il quale "il progetto di alienazione dell’ex scuola è un tema che meriterebbe una riflessione politica anche su scala regionale visto che in si tratta di un bene storico e pubblico al centro di un sito Unesco". Per il consigliere – la cui interrogazione è arrivata dopo un lavoro condiviso con la consigliera (e candidata a sindaco; ndr.) Francesca Sacconi, "l’assessore Scajola ha risposto in modo non soddisfacente, i contenuti politici sono stati abilmente evitati. Porto Venere è una terra in cui da anni l’amministrazione comunale sta portando avanti progetti di alienazione di beni pubblici con il solo scopo di permettere a dei privati l’insediamento di attività turistico ricettive. Ancora prima dell’ex scuola ‘Ravecca’ occorre ricordare il tentativo di vendita dei 104 metri quadrati adiacenti a piazza Spallanzani, oppure l’alienazione dell’immobile della Crocetta".