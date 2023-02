Ex scuola, pm indaga sull’asta

La Procura della Repubblica ha acceso i riflettori sulla gara per l’affidamento in concessione dell’ex scuola Michela Ravecca indetta dal Comune di Porto Venere. Quarantotto ore dopo l’aggiudicazione provvisoria alla società Frontemare - unico soggetto a partecipare all’incanto - gli uffici comunali sono stati meta della visita dei Carabinieri Forestali. Il mandato era quello di acquisire tutti gli atti del procedimento amministrativo per poter poi dedurre sul piano di eventuali profili di interesse penale. Un’indagine esplorativa, nessun indagato. L’iniziativa, in particolare, è tesa accertare se le clausole del bando siano state confezionate ad hoc per spianare la strada ad un’aggiudicazione mirata. La società che ha partecipato e vinto la gara è riconducibile alla proprietà dell’attiguo Grand Hotel. Fra le clausole attenzionate quella della messa a disposizione dei locali per la palestra della borgata. "Come sempre siamo a disposizione della magistratura. Non è la prima volta che accade..." dice il sindaco Matteo Cozzani, contattato in tarda serata per avere chiarimenti. "Alla base dell’iniziativa ci sono un esposto, articoli di giornale e l’esistenza del ricorso al capo dello Stato che ci vede impegnati a sostenere le nostre scelte nell’ambito della giustizia amministrativa" spiega facendo riferimento al decreto e al mandato all’avvocato.

Reazioni? Considerazioni? "Tranquillissimo. Tutto si è svolto nel rispetto delle regole e badando ad un solo obiettivo: valorizzare l’immobile. Nei 48 anni di concessione il Comune, tenuto conto dell’inflazione stimata al 2 per cento, incasserà 9 milioni di euro e avrà un’immobile ristrutturato a carico del privato che, per questo, spenderà altri 5 milioni di euro. Una grande operazione nell’interesse della comunità". La avversano le opposizioni e i firmatari del ricorso. Per loro si tratta di una lesione dell’interesse pubblico, della cultura e dell’identità locale.

C.R.