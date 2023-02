Il Comune di Porto Venere non si sottrae alla battaglia legale avviata da un gruppo di cittadini contro la vendita dell’ex scuola dell’infanzia della frazione capoluogo, intitolata a Michela Ravecca. La giunta guidata da Matteo Cozzani ha infatti deciso di costituirsi a giudizio nel ricorso straordinario al presidente della Repubblica promosso da una sessantina di cittadini, che si sono affidati all’avvocato Laura Sommaruga con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della delibera del Consiglio comunale con cui è stata approvata l’alienazione dell’ex scuola, nonché delle delibere con cui gli uffici comunali hanno lanciato il bando per l’alienazione del bene, il cui iter è in corso proprio in queste settimane. Il Comune di Porto Venere si è affidato al legale Corrado Mauceri per sostenere le proprie ragioni e ottenere il rigetto del ricorso.