Ex poligono, bonifica nel mirino "Tempi lunghi". "No, si parte ora"

Il vecchio poligono di tiro di Piana Battolla nel Comune di Follo attende da anni una procedura di naturalizzazione. A novembre il Comune di Follo ha bandito una gara di appalto per affidare la bonifica, gara si è conclusa con l’aggiudicazione dei lavori ad una impresa che però non aveva i requisiti richiesti nel bando di gara. Il Comune revocare l’affidamento, avviando una nuova consultazione per individuare l’azienda a cui affidare l’appalto. "Già nel 2020 il Comune aveva ottenuto un finanziamento dalla Regione per la bonifica, la cui seconda tranche era stata rifiutata dal Comune in quanto il fiume Vara negli anni aveva eroso una parte inquinata dall’area, facendo venir meno, secondo la posizione del Comune, gran parte dei lavori preventivati – dice Roberto Centi, consigliere regionale Lista Sansa – con la seconda delibera il Comune ha richiesto un adeguamento delle tariffe e più fondi". Lo stesso Centi ha presentata un’interrogazione in Consiglio regionale "per conoscere lo stato di avanzamento della gestione della bonifica dell’ex poligono". Interrogazione che ha subito trovato la risposta dell’assessore ai lavori pubblici Giacomo Giampedrone, che ha annunciato l’inizio dei lavori di urgenza entro la prima parte di marzo, con termine in 6 settimane.