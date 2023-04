Ex Mardichi di Pegazzano, il Demanio ha affidato il ’disegno’ di rigenerazione urbana

Un’operazione di rigenerazione urbana per riconvertire una grande struttura ex militare ormai abbandonata in un nuovo modello di ufficio pubblico, con servizi accentrati e spazi verdi a disposizione della collettività. Questa la premessa alla base della rifunzionalizzazione dell’ex caserma Mardichi della Spezia, a Pegazzano, che sarà destinata ad ospitare la nuova sede degli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate. Con una gara europea, l’Agenzia del Demanio ha affidato la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relativa attività legata al Building information modeling (Bim) per i lavori di riqualificazione all’Rtp dello Studio Settanta7 di Torino, studio progettazioni integrali Bs di Roma e Studio Perillo srl di Palo del Colle (Ba). Sarà una vera e propria occasione di rinascita per una zona periferica della città, resa marginale nel tempo dalle imponenti costruzioni dell’Arsenale, che potrà trovare una nuova funzione grazie al lavoro sinergico portato avanti dall’Agenzia del Demanio, dall’Agenzia delle Entrate e dal Comune della Spezia. L’operazione genererà un risparmio di spesa pubblica di circa un milione di euro l’anno, grazie alla chiusura delle attuali locazioni passive e al trasferimento degli uffici provinciali nella nuova sede. La consegna della progettazione definitiva è prevista nel secondo semestre del 2023. La conclusione dei lavori, il collaudo e il trasferimento sono attesi per la fine del 2026.

Il progetto preliminare - sviluppato “in house” - prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio centrale, la rifunzionalizzazione e il restauro degli edifici storici, la messa in sicurezza del rudere e la sistemazione a verde della corte interna, il tutto al fine di soddisfare le complessive esigenze rappresentate dall’Agenzia dell’Entrate per fornire all’utenza un servizio sempre più efficiente e rispondente alle necessità della collettività. L’offerta progettuale presentata, garantirà elevati standard qualitativi sia per quanto riguarda le porzioni costruite ex novo che quelle destinate al restauro conservativo in quanto sottoposte a vincolo di interesse storico. Le strategie progettuali messe in atto, oltre a contribuire alla digitalizzazione del patrimonio pubblico, permetteranno il conseguimento dell’Energy-Saving con conseguente abbattimento di Co2, attraverso una serie di aspetti costruttivi e funzionali tipici di un’edilizia eco-sostenibile ed eco-compatibile, ovvero il massimo contenimento dei consumi di energia.