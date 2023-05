Ex area Ip, Comune a gamba tesa "La bonifica la completiamo noi"

Sarà il Comune della Spezia a concludere la bonifica dell’area ex Ip. La svolta sul risanamento dell’area alle porte della città, fermo al palo da tempo immemore dopo che la società proprietaria del compendio – l’Immobiliare Helios, oggi in liquidazione giudiziale – non aveva terminato il progetto di bonifica approvato nel settembre del 2015 da Palazzo civico, è arrivata nell’ultima riunione della giunta spezzina. Una vicenda che fino a oggi aveva portato solo a un affondo giudiziario – quello avviato dalla società immobiliare dopo la decisione del Comune di escutere la polizza fidejussoria attivata dalla società a garanzia dei lavori di bonifica: la causa è ancora pendente e ora vive un nuovo capitolo, con la delibera che dà mandato agli uffici di avviare l’iter per esercitare il potere sostitutivo per l’esecuzione dell’adeguamento della progettazione dell’intervento di bonifica ma soprattutto per l’esecuzione dei lavori.

Il primo passo di questo percorso, promosso dall’assessorato all’Ambiente guidato da Kristopher Casati, passerà peraltro dalle risultanze della caratterizzazione che partirà proprio nei prossimi giorni, grazie a un finanziamento di 160mila euro della Regione Liguria, e che permetterà di valutare sul campo, attraverso scavi e carotaggi, quanto è stato fatto e quanto si deve ancora fare per bonificare tutta l’area, individuando in questo modo anche i costi necessari per il completo risanamento delle aree. Sulla carta, l’Immobiliare Helios – che aveva rilevato i terreni da Eni – avrebbe realizzato soltanto parte del progetto di bonifica, coincidente con i sub distretti 3,7, 8, 9 e 2 , ancorché quest’ultima con iter non ancora formalmente concluso. A oggi, risulterebbero ancora da completare le attività di bonifica coincidenti con i sub distretti 4, 5 e 11. Il Comune della Spezia, con la collaborazione di Arpal, nei mesi scorsi aveva stimato tra gli 8 e i 10 milioni di euro la somma necessaria per completare i lavori. Denari che Palazzo civico difficilmente potrà trovare nelle pieghe del proprio bilancio: in questo senso, a dare una mano al Comune ci penseranno Regione Liguria e il Pnrr. L’ex area Ip, inserita lo scorso anno da Regione Liguria tra i siti orfani – ovvero un’area contaminata per la quale né il responsabile dell’inquinamento né il proprietario hanno provveduto alla bonifica – potrebbe infatti essere bonificata grazie a denari veicolati dalla Regione e a somme che dovrebbero essere intercettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un tesoretto che non diventerà un vuoto a perdere: una volta realizzata la bonifica, chi vorrà acquistare le aree dovrà mettere in conto anche la restituzione dei denari spesi dalle istituzioni per il risanamento. Qualora l’acquisizione avvenisse con la bonifica comunale ancora in corso, il nuovo proprietario dovrà dapprima corrispondere i denari già versati dalle istituzioni, per poi concludere il risanamento dell’area. L’asta per l’acquisizione delle aree, bandita un anno fa dai liquidatori giudiziali nominati dal tribunale di Milano, è andata deserta, ma secondo indiscrezioni recentemente l’area avrebbe smosso l’interesse di un imprenditore. Matteo Marcello