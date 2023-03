Evento in ricordo di Fregoso

L’Accademia Capellini, nell’occasione delle celebrazioni per la Festa di San Giuseppe, il Santo Patrono della nostra città, propone il tradizionale incontro con la spezzinità più vera. Domenica 19 marzo, alle ore 16.30, nel Salone Sforza dell’Accademia Lunigianese, in via XX settembre, Pier Giorgio Cavallini e Beppe Mecconi faranno rivivere anche quest’anno le circonlocuzioni dell’indimenticato Renzo Fregoso, scomparso esattamente un anno fa non prima di aver fatto in tempo a tagliare il traguardo del secolo di vita. Classe 1922, legatissimo alla sua città e a Piazza Brin, fece dell’amore per la sua terra la ragione della sua esistenza. Profondamente cristiano, aveva una un’anima gentile capace di cogliere, attraverso una sensibilità fuori del comune di cui solo i grandi poeti dispongono, tutte le sfaccettature della città. Sempre garbato e acutissimo, era capace di combinare un’ironia pungente con una grande dolcezza. Ha lasciato molti epigoni Renzo Fregoso, ma è destinato a restare insuperato per quel modo tutto suo, così originale e così poetico, di raccontare la spezzinità. Domenica pomeriggio, presentati dal prof. Benelli, presidente dell’Accademia, Cavallini e Mecconi si avvicenderanno nella lettura di poesie e storie e saranno accompagnati dai musicisti Livio Bernardini e Egidio Simeone. Ai presenti verrà fatto omaggio del CD l"l’endeso", contenente la registrazione delle conversazioni tenute da Fregoso. L’intero evento sarà trasmesso e registrato in webinar, sarà quindi possibile vederlo in diretta o in differita sul canale youtube dell’Accademia Capellini.