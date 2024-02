’Evasi’ al festival ’La Guglia d’Oro’

La Compagnia degli Evasi protagonista al primo Festival Nazionale del Teatro ‘La Guglia d’Oro’, dedicato alle compagnie amatoriali che l’associazione la Guglia ha selezionato da tutta Italia. Oggi (ore 17) al teatro Ariston di Agugliano (Ancona) va in scena il primo spettacolo dei sei in programma, ‘Penelope’ di Marco Balma, realizzato dalla Compagnia degli Evasi’ di Castelnuovo Magra. La rassegna entra oggi nel vivo proprio con lo spettacolo della compagnia castenovese. Un’opera che parla del mito della sposa che aspetta il ritorno dell’eroe, scavando nella dimensione dell’attesa e della lotta contro gli stereotipi che vogliono la donna troppo ‘fragile’ per andare in guerra. Il Festival prosegue domenica 11 con ‘Gli ultimi saranno gli ultimi’, di Massimo Bruno, spettacolo della compagnia Papaveri e Papere di Fabriano che alterna momenti drammatici a gag comiche per raccontare la difficile conciliazione tra maternità e lavoro.