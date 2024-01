Euro 4, l’appello di Confcommercio: "Fasce orarie per il transito libero"

Fa ancora discutere la decisione del Comune di vietare il transito nel centro storico ai mezzi Euro 4. Confcommercio interviene nuovamente sul tema, auspicando "soluzioni per limitare le difficoltà generate dall’attuazione dell’ordinanza", posticipando l’inizio dell’applicazione delle sanzioni, creando delle finestre libere alla circolazione e consentendo il transito per coloro che necessitano di essere accompagnati. Tutto ciò in attesa del completamento dei parcheggi di interscambio e dell’istituzione delle navette da e per la città. Proposte, queste, che sono contenute nella lettera firmata dai vertici dell’associazione e ommercio e indirizzata al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e all’assessore Kristopher Casati. "Abbiamo chiesto di essere convocati a Palazzo Civico così da poter studiare insieme le soluzioni più efficaci, attraverso lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti – ha spiegato il presidente di Confcommercio La Spezia Vittorio Graziani –. Lo stesso spirito che aveva portato al rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Gli accordi prevedevano una serie di interventi; molte di queste promesse sono state mantenute, siamo invece in attesa che altre si concretizzino, come il completamento dei lavori per la realizzazione dei parcheggi di interscambio, l’istituzione di navette al fine di favorire il trasporto verso il centro città e la presenza di altri posteggi di cintura, oltre all’incremento sostanziale del trasporto pubblico locale. Tutte opere e interventi che al momento non vedono ancora la luce".

Un’ampia fascia di cittadinanza secondo Confcommercio è preoccupata perché non è in grado di sostenere economicamente la spesa per poter sostituire la propria macchina. "A tal fine – aggiunge Graziani – ciò che chiediamo all’amministrazione è che vengano attuati alcuni provvedimenti in attesa del completamento dei parcheggi di interscambio e dell’istituzione delle navette: il ritardo dell’inizio delle sanzioni, la creazione delle cosiddette finestre libere, lasciando una fascia oraria in determinati giorni della settimana in cui la circolazione sia libera, e la possibilità di consentire il transito dei veicoli senza la sosta, per permettere alle persone di essere accompagnate per usufruire dei servizi commerciali della città. Chiediamo ulteriore sforzo per venire incontro ai cittadini e ai commercianti, rinnovando la nostra disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo".