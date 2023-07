Eugenio Cappellini entra a far parte delle Autonomie locali

Eugenio Cappellini, presidente del consiglio comunale di Levanto, entra a far parte del Cal, Consiglio delle autonomie locali liguri. Lo annunciano il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e il presidente del Cal Pierangelo Olivieri.

Cappellini, posizionatosi in graduatoria nel corso delle assemblee elettive dei presidenti di consigli comunali del 2020, diviene membro effettivo in quanto subentra a Carlo Rampi, attualmente vicesindaco di Sarzana, e dunque decaduto dalla precedente carica di Presidente del consiglio comunale. Cappellini si insedierà in occasione della prossima seduta del Cal, in programma lunedì 17 luglio.

"Auguri di buon lavoro al presidente del consiglio comunale di Levanto, Eugenio Cappellini, e massima disponibilità del consiglio regionale a collaborare proficuamente per ascoltare i territori" – ha commentato Gianmarco Medusei, ricordando l’importante ruolo consultivo svolto da Cal sull’attività legislativa del Consiglio regionale. Il benvenuto arriva anche dal presidente del consiglio delle autonomie locali liguri Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano e presidente della Provincia di Savona – "La rappresentanza dei presidenti dei consigli comunali nella nostra Istituzione è molto importante per quello che rappresenta e costituisce, portando qui la voce di tutti i consiglieri comunali. In particolare, è significativo che Cappellini sia il presidente del Consiglio di un Comune ‘dimensionalmente’ medio, e che rappresenti un ben definito comprensorio, parte di una Area vasta". Onorato di far parte di questa nuova squadra Cappellini che commenta – "cercherò di impegnarmi al massimo per portare avanti le diverse istanze delle Autonomie locali, che mi onorerò di rappresentare in seno al Cal"