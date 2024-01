’Eterno in divenire’. Roberto Rocchi espone a Milano

‘L’eterno in divenire’ è il titolo della mostra personale di Roberto Rocchi che inaugura oggi alle 18 all’Adi Museo Design di Milano. A curarla lo spezzino Paolo Asti, con testo critico di Angelo Crespi. Saranno ospitate 14 sculture dell’artista che vive e lavora tra Massa Carrara e Milano, opere che sono il frutto di un’intensa ricerca compiuta dall’artista negli ultimi dieci anni e alcune di esse appositamente realizzate per la mostra come quella che ne da il titolo ‘L’eterno in divenire’. "Per Rocchi il marmo, ridotto a foglio, assume il sapore del tessuto in cui, grazie all’uso sapiente della luce, crea la sua tavolozza di colori, dando così contemporaneità a quell’essere, fatto di luce che, ancora una volta, nel divenire, ci conduce all’eterno – scrive il curatore Asti nel catalogo di sala edito come Vademecum del Giornale dell’Arte – L’opera ‘Materia’, in cui lo scultore toscano intreccia abilmente marmo, resina e led, arde dell’anima del suo essere, la luce, dissolvendosi davanti alla pietra, ci rammenta l’illusione del vivere e il monito, a cui ci richiama Emanuele Severino, che ‘solo la pura luce dell’essere è eternamente’.

Quale migliore location per opere come ‘Dialogo’, ‘Pentagono con quadrato’, ‘Rosso sospeso’ e altre ancora in cui il marmo statuario di Carrara e quello di Thassos, si uniscono, nella ricerca di Rocchi, con ferro, acciaio, resine e led colorati". Nell’opera di Rocchi si realizza così un manufatto che è un’espressione frutto di una progettualità complessa in cui si manifesta il presente e si guarda al futuro. "Al divenire appunto, in una dimensione che, grazie all’arte, crea una relazione tra uomo (essere appunto) e società, senza alcuna precodificazione, così da stupirci fin dal primo sguardo".

m. magi