Eterna Pippi Calzelunghe Lo spettacolo al Civico

A più di 75 anni dalla prima pubblicazione AriaTeatro rende omaggio a Pippi Calzelunghe, realizzando una lettura del testo di Astrid Lindgren, che cerca e vuole mantenersi fedele allo spirito che pervade l’intera opera, individuando le caratteristiche del personaggio di Pippi: una ragazzina anticonvenzionale, anarchica, carica di una critica ironica verso il mondo degli adulti e contraria ad ogni pregiudizio. Nuovo appuntamento con le ‘Domeniche a Teatro’ nell’ambito del cartellone Ragazzi al Teatro Civico, domani alle 16.30. La storia di Pippi si presta a diversi immaginari: attraverso varie tecniche è stata messa in luce l’immensità bambina in uno spazio libero da divieti, provando nel tempo di un racconto a riequilibrare le parti. Pippi, a differenza di Tommy ed Annika, che sono costretti ed irregimentati da una maestra che rappresenta un sistema educativo che li vuole buoni, puliti, obbedienti, sembra appartenere ad un mondo diverso, fiabesco. In scena, per questa coproduzione con Teatro delle Garberie e Teatro della Tosse-Fondazione Luzzati (nella traduzione di Sagitta Alter e Carlotta Proietti, adattamento teatrale di Staffan Götestam), Maria Vittoria Barrella, Marta Marchi, Sara Rosa. La regia è di Giuseppe Amato e Chiara Benedetti, con la collaborazione di Klaus Saccardo (organizzazione di Cristina Pagliaro e distribuzione di Elisa D’Andrea). L’età consigliata per i bambini è di 3 anni, ingresso a 5 euro. Ulteriori informazioni al botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto oggi dalle 8.30 alle 12, tele 0187 727521 o mail [email protected]

Marco Magi