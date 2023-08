'Estpretiosa' Premio Lerici 2023: Sgarbi tra i premiati

Conferito congiuntamente dal Comune di Lerici e Dominus Production alle personalità che si sono particolarmente distinte nella formazione e divulgazione culturale del nostro Paese nell’ultimo anno, il Premio Estpretiosa Lerici 2023 vedrà il suo clou stasera alla Rotonda Vassallo. Presenti e premiati a questa edizione, dalle 21.30, il sottosegretario al ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, il sottosegretario al ministero dell’Istruzione e del merito Paola Frassinetti, il giornalista e conduttore Mario Giordano e l’esperta di politiche scolastiche suor Anna Monia che, dopo il ricevimento del premio, si intratterranno in un salotto culturale approfondendo il tema della ‘Valorizzazione del capitale umano’. Un premio speciale alla carriera sarà attribuito ad Antonino Zichichi. Introduce e modera l’evento Federica Picchi Roncali (nella foto), direttore artistico ed ideatrice del premio, oltre che presidente di Dominus Production Group, società co-organizzatrice. I premiati riceveranno delle minisculture, opere uniche di Mario Tamberi, che saranno conferite dal sindaco Leonardo Paoletti e dall’assessore Laura Toracca. "Un importante evento di approfondimento dei temi legati alla quotidianità – dichiara Paoletti – che inserisce Lerici in un contesto di primo piano rispetto alle sfide che l’attualità ci pone". L’abbraccio tra generazioni e l’interscambio culturale sono l’obiettivo di ‘Estpretiosa’. "Nostro desiderio è proseguire in questo cammino insieme all’amministrazione comunale – dichiara Picchi Roncali – , sia per rispetto alla tradizione di Lerici, che come investimento formativo per i più giovani".

m. magi