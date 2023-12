Finto direttore delle poste estorce 40mila euro a una 77enne

La Spezia, 21 dicembre 2023 – Si finge direttore delle poste per estorcere del denaro ad una donna: arrestato dai carabinieri.

Nel pomeriggio del 19 dicembre i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia hanno arrestato, nella flagranza del reato di estorsione, un 25enne di origine campana. L’uomo, con l’aiuto di un complice al momento non identificato, fingendosi direttore di un ufficio postale cittadino, è riuscito ad intimorire una 77enne spezzina alla quale ha riferito che, se non le avesse dato del denaro o dell’oro, il proprio figlio – a dire dello sconosciuto in difficoltà economica – avrebbe subito gravi ripercussioni finanziarie. Le argomentazioni, e la minaccia prospettata, erano così convincenti che la signora ha ceduto alla richiesta del finto funzionario che è riuscito a farsi consegnare oggetti in oro e gioielli per un valore complessivo di circa 40.000 euro.

Il malfattore non aveva messo in conto la presenza nella zona di una pattuglia dei carabinieri del Norm che, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio, dopo averlo fermato a due passi dall’abitazione derubata, lo ha perquisito trovandogli all’interno di uno zainetto i beni preziosi, dei quali ovviamente non poteva giustificare la provenienza, e un coltello, motivo per il quale è stato denunciato anche per porto abusivo di arma. L’arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale della Spezia a disposizione dell’autorità giudiziaria.