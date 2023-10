Estorsione alla madre, divieto di avvicinamento per un allenatore di calcio

La Spezia, 20 ottobre 2023 – E’ stato colpito dal divieto di avvicinamento alla propria madre, con le gravi accuse di estorsione, tentata estorsione e maltrattamenti. Il provvedimento restrittivo, firmato dal giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis, riguarda un quarantenne spezzino che è molto conosciuto negli ambienti sportivi, perché allenatore di squadre di calcio dilettantistiche non solo in provincia, ma anche fuori. Non riveliamo le sue generalità a tutela della parte offesa, altrimenti facilmente identificabile.

La madre , che ha 63 anni, ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Mazzetta, perché esasperata dalla situazione che si era venuta a creare. Secondo quanto ha raccontato ai militari dell’Arma, la donna da anni sarebbe stata vittima di estorsioni e di maltrattamenti da parte del figlio, però non aveva mai sporto denuncia.

Sono stati alcuni episodi verificatisi di recente, uno in particolare ad agosto, che l’hanno spinta a rompere gli indugi. Così, con il supporto del suo avvocato difensore di fiducia Patrizia Della Corte, è andata a raccontare tutto ai carabinieri.

In questa fase viene mantenuto uno stretto riserbo su quanto sarebbe accaduto tra madre e figlio, non è stato rivelato quali sarebbero stati gli episodi incriminati, ma soltanto quali sono i capi di imputazione, ovvero estorsione, tentata estorsione e maltrattamenti commessi dal figlio. Il quale avrà modo di fornire la propria versione dei fatti durante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis, lunedì prossimo 23 ottobre in tribunale. Il quarantenne sarà difeso dall’avvocato Chiara Moretti.

Nel frattempo gli è già stata notificata la misura cautelare chiesta dal pubblico ministero e concessa dal gip, del divieto di avvicinamento alla madre. L’oggetto del contendere sarebbero le richieste di denaro che si sono trasformate in estorsione, quando il figlio ha ottenuto i soldi, solo tentata quando invece non li ha avuti. A questo andrebbero aggiunti anche i maltrattamenti alla madre.