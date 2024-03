Estorsione a un’anziana. Arrestati due ventenni

Sono arrivati appositamente da Mondragone, in provincia di Caserta, per cercare di fare soldi facili prendendo di mira alcuni anziani residenti nel Golfo. Avevano addirittura messo in atto quattro tentativi di truffa in contemporanea, tre nel comune di Porto Venere e uno a Sarzana, ma sono stati scoperti dai carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia l’altro pomeriggio. Carlo Gravante, 23 anni, e Giuseppe Mornile di 20 sono stati arrestati con l’accusa di tentata estorsione. Secondo quanto ricostruito, i due giovani con la complicità di altre persone hanno tentato di farsi consegnare del denaro da alcuni anziani usando il consueto stratagemma: tramite una telefonata a casa, uno sconosciuto presentatosi come maresciallo dei carabinieri di Porto Venere li invitava a versare una somma di denaro che sarebbe servita per ’liberare’ il proprio figlio fermato e trattenuto in caserma perché coinvolto in un grave sinistro stradale. Ma tutte le persone contattate, avendo intuito di trovarsi in presenza di qualcosa di illecito, hanno subito dato l’allarme alla centrale operativa dei carabinieri che ha quindi avvisato il personale del Norm spezzino.

I militari si sono diretti rapidamente verso la zona di Porto Venere e, ad un certo punto, hanno incrociato due giovani in auto che, per il modo di fare quantomeno sospetto, hanno attirato la loro attenzione. Ne è nato un lungo pedinamento arrivato fino alle vie della Spezia, per poi finire in prossimità del casello autostradale, dove i carabinieri sono intervenuti e hanno fermato la vettura con a bordo i due giovani: dai successivi accertamenti è risultato chiaro che il loro intento era di raggiungere Sarzana, dove un’anziana signora era stata raggirata ed intimorita al punto tale da aver già preparato un sacchetto, con all’interno circa 500 euro e diversi gioielli. Soldi e preziosi che di lì a poco, se non ci fosse stato l’intervento dei veri carabinieri, avrebbe consegnato ai truffatori.

Carlo Gravante e Giuseppe Mornile sono stati associati al carcere di Villa Andreino e lunedì mattina compariranno davanti al gip Mario De Bellis per l’udienza di convalida.