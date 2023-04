Esseri umani e natura Slow Fish punta i fari sugli ecosistemi delle città costiere

Taglia il traguardo delle undici edizioni Slow Fish, manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria, in programma dall’1 al 4 giugno a Genova. Una quattro giorni che vedrà come di consueto al centro i temi del mare: in primis, la sofferenza della piccola pesca, causata dal mancato ricambio generazionale, dalla riduzione dei margini di guadagno e dalla crisi climatica. "Siamo orgogliosi di continuare a ospitare a Genova una manifestazione che parla all’Italia intera, mettendo al centro i temi della conoscenza, della sostenibilità e dell’integrazione tra straordinari e inestimabili patrimoni del nostro Paese come il mare, le sue tradizioni enogastronomiche, la pesca e tutto quello che le è legato. La strada intrapresa dalla Liguria è quella del cambiamento grazie ai tanti investimenti in corso che riguardano, ad esempio, l’innovazione tecnologica, la rigenerazione urbana senza neppure un metro cubo di cemento in più, i sistemi di mobilità compatibili con l’ambiente" afferma il presidente regionale Giovanni Toti.

Tra i temi trainanti dell’undicesima edizione, il Coast to Coast. "Abbiamo voluto puntare sulla relazione tra esseri umani e natura. L’obiettivo è superare i confini amministrativi per occuparci della terra e della sua relazione con l’uomo, puntando quindi sugli ecosistemi. Parleremo dell’acqua che manca, di inquinamento, e parleremo delle città costiere, a partire dal loro rapporto con il mare, un rapporto che talvolta le città hanno dimenticato. Come Taranto, che ha puntato per anni su una monocultura industriale e che adesso sta cercando un riscatto a partire dal rapporto millenario con il mare. E poi – afferma Serena Milano, direttrice di Slow Food Italia –daremo voce ai pescatori, protagonisti principali di una serie di eventi organizzati nella Slow Fish Arena: partiamo ovviamente dalla Liguria e dalle esperienze individuate con le associazioni della pesca liguri, ma racconteremo tutta l’Italia delle tecniche antiche, saperi e culture preziose senza dimenticare i pescatori d’acqua dolce".

La presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, sottolinea invece i valori che stanno connotando l’azione recente dell’associazione: "La difesa della grande ricchezza in termini di biodiversità, laddove la terra incontra il mare, l’unica che salverà l’umanità di fronte alle crisi ambientali e climatiche; i sistemi alimentari che per noi di Slow Food sono collegati ai diritti umani; acqua e mare che per noi sono beni comuni; la bellezza, più etica che estetica, che rappresenta un orizzonte possibile per un percorso collettivo che insieme alla biodiversità ci può portare a un futuro migliore a partire dal cibo. E infine la rigenerazione delle città costiere".