Teneva in cantina 30 chili di esplosivo, arrestato

Luni, 17 settembre 2025 – Aveva in cantina un arsenale di polvere esplodente, probabilmente per confezionare fuochi d’artificio. Naturalmente senza la regolare licenza e le adeguate misure di sicurezza. Una fabbrica abusiva a pochi metri dalle abitazioni e dal municipio di Luni. Una situazione a alto rischio che i carabinieri della stazione di Luni hanno “disinnescato“ attraverso l’attività di indagine che ha portato all’arresto di un uomo, Alessandro Puri di 41 anni, attualmente ai domiciliari in un’altra abitazione in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip in Tribunale a Spezia. Nell’operazione sono stati sequestrati 30 chili di nitrato di potassio, mortai e altri oggetti per il confezionamento e produzione di giochi pirotecnici.

L’esplosivo era conservato nella cantina, una situazione decisamente pericolosa che in caso di disattenzione oppure cortocirucito avrebbe potuto provocare un disastro. I carabinieri sono intervenuti supportati dal gruppo speciale degli artificieri nucleo antisabotaggio del comando di Genova attivati dalla compagnia di Sarzana. Proprio il gran movimento di mezzi nella zona ha fatto scattare ieri mattina l’allarme tra i residenti della zona di Casano. Qualcuno ha infatti temuto che potessero essere stati ritrovati ordigni all’interno di palazzo civico. La situazione, comunque grave, invece ha riguardato l’insolita e pericolosa attività casalinga di un abitante della zona molto vicina a palazzo civico. La vicenda è sottoposta a una accurata indagine da parte degli inquirenti che vogliono capire la provenienza della polvere esplodente e l’utilizzo. Una questione potenzialmente “esplosiva“ sulla quale è calato lo stretto riserbo ma che i carabinieri stanno maneggiando con estrema cautela e attenzione.