Esplode bombola del gas mentre fanno il barbecue

Serata impegnativa, quella di venerdì, per i carabinieri della compagnia della Spezia, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio col supporto della compagnia d’intervento operativo del 6° battaglione carabinieri “Toscana” di Firenze. Alle 21,40 una fortissima esplosione proveniente dalla costa occidentale, con un bagliore che è stato notato anche dalla città, ha richamato l’attenzione dei militari dell’Arma. Assieme ad una squadra dei vigili del fuoco, sono intervenuti a Fezzano in via San Giovanni, dove era avvenuta l’esplosione. Una volta sul posto è stato accertato che si era trattato dello scoppio

di una piccola bombola di gas di un barbecue da giardino, dove alcuni ragazzi di Torino in vacanza stavano preparando la cena. Per fortuna dopo aver visto una fiammata improvvisa si sono subito allontanati e l’esplosione non ha causato feriti. Le cause della deflagrazione sono in fase di accertamento, ma ha provocato soltanto alcuni danni al giardino, oltre allo spavento.

Nell’ambito dei controlli in città, i carabinieri hanno rivolto la loro attenzione ai luoghi della movida e all’Umbertino. Sono state controllate una settantina di persone, molte delle quali straniere, nonché il circolo dove nelle vicinanze il 19 luglio scorso era avvenuto l’accoltellamento mortale. Alla vista dei militari un maghrebino di 26 anni ha tentato di allontanarsi dalla parete di un palazzo, dove in un incavo aveva nascosto alcuni grammi di hashish già pronti per essere smerciati, una modica somma di denaro, presumibilmente provento di spaccio, ed un coltello a serramanico di 20 centimetri. Il nordafricano, già noto alle forze dell’ordine e da tempo residente in città, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Poco dopo, in piazza Europa, è stato fermato e controllato un 37enne dominicano, anche lui già noto, che è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di un coltello a serramanico lungo 21 centimetri. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi ed oggetti atti ad offendere e segnalato in prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Nel corso di uno dei numerosi posti di controllo alla circolazione stradale effettuati durante la serata, un ragazzo di 23 anni residente in Val di Magra è stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebrezza alcolica, come ha evidenziato l’etilometro. Per lui la serata si è conclusa con una denuncia per guida in stato di ebbrezza e con il ritiro della patente di guida.

Tre altre persone, sorprese in strada in evidente stato di ubriachezza, sono state sanzionate amministrativamente ed altre tre, trovate in possesso di piccoli quantitativi di droga per uso personale, segnalate alla prefettura quali assuntori. Nel complesso sono stati sequestrati loro tre spinelli, otto grammi circa di hashish ed un grammo e mezzo di cocaina.

M.B.