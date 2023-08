Esperimenti di Espressione", Mostra di Birò a Skaletta Rock Club"

Lo chiamano Birò, nome d’arte di Samuele Di Capua, spezzino classe 1977 che per le prossime tre settimane esporrà al circolo Arci Skaletta Rock Club di via Crispi 168. La mostra s’intitola ’Esperimenti di espressione’: arte ‘a tratti’ fatta di differenze in cui il disegno in bianco nero si contrappone al colore, un pennello su tela diventa l’opposto di una penna su carta. E il suo nickname racconta un po’ della sua genesi. "Mi chiamo così perché in tasca spesso ho una penna a sfera. L’accento è un modo per non prendermi troppo sul serio: mi piace come suona, mi sento come un pittore famoso" spiega con ironia. I suoi disegni sono un anelito al sogno: emozioni, immagini e ricordi prendono forme diverse come nel vissuto di ognuno di noi, spesso senza un filo logico, posto che se ne debba avere uno. L’alternarsi delle tecniche rappresenta la mutevolezza che immortala su supporto: attimi catturati ed in costante – o forse no – elaborazione".