Esperienza europea per una studentessa del Fossati Da Passano

Gli studenti vincitori della 26ª edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, in viaggio nei luoghi simbolo dell’Europa unita, hanno assistito a Strasburgo, alla seduta plenaria del Parlamento conoscendo direttamente le funzioni e il ruolo dell’Assemblea. In questa occasione la delegazione ha incontrato gli europarlamentari liguri Tiziana Beghin, Brando Benifei e Marco Campomenosi: agli studenti è stato consegnato un diploma quale riconoscimento per il risultato conseguito nel concorso del Consiglio regionale. L’iniziativa coinvolge studenti delle scuole superiori liguri, provenienti per la maggior parte da licei di Genova, Chiavari a Camogli: l’unica studentessa spezzina presente a Strasburgo è Elisaveta Cocarcea dell’istituto ’Fossati Da Passano’ (nella foto)