Esperienza ’Archeologica’

Tornano gli appuntamenti scientifici al Museo del Castello di San Giorgio, con archeologi direttori di musei e funzionari della Soprintendenza, per approfondire ed aggiornare i concittadini appassionati di storia e archeologia sulle nuove ricerche e studi. Ecco ‘Archeologica’, la rassegna di appuntamenti con l’archeologia a cura di Donatella Alessi giunta alla diciannovesima edizione. Quattro giornate di approfondimento sul mondo antico, in programma sabato 29 marzo, martedì 1 aprile, sabato 5 aprile (tutti con inizio alle 17) e sabato 3 maggio (alle 15.30). Il tema che legherà gli incontri sono le statue stele e le statue menhir dell’età del Rame in Italia. Il museo spezzino, infatti, espone attualmente la mostra ‘Pietre parlanti nella Preistoria. La statuaria preistorica in Italia’ ed è associato in rete ad altre importanti realtà museali italiane per promuovere l’ingente patrimonio archeologico costituito dalle statue stele.

Nel primo appuntamento, il curatore della mostra fotografica – composta da 37 gigantografie ad altissima risoluzione – Giorgio Murru, direttore del Menhir Museum - Museo della Statuaria Preistorica in Sardegna, interverrà facendo un focus sulla statue-menhir della Sardegna, presentando il risultato di un progetto che ha portato alla costituzione di una rete nazionale di musei, che si occupano proprio di statuaria preistorica, ossia di statue di 5000 anni fa, riferite alla prima età del Rame. Nel secondo incontro verrà approfondita l’estrazione del Rame e la lavorazione del diaspro nel Levante Ligure e nello Spezzino durante l’epoca di realizzazione delle statue stele; nella terza conferenza si tratteranno i risultati degli scavi i svoltisi a Pontevecchio, nel sito del ritrovamento delle nove statue stele esposte al Museo della Spezia; nella quarta data Archeologica si rivolge alle famiglie e ai bambini con una dimostrazione di Archeologia sperimentale e un laboratorio per realizzare una statua stele personalizzata. Al termine di ogni conferenza sarà offerto un aperitivo con prodotti locali. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni disponibili al Museo del Castello di San Giorgio di via XXVII Marzo, al numero di telefono 0187 751142 e all’email [email protected].

Marco Magi