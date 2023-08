Escursionista cade nel dirupo per 50 metri

Ha perso l’equilibrio sul sentiero cadendo a valle per 50 metri. E’ finita con il ricovero in ospedale la gita di un escursista spezzino sui sentieri delle Apuane. Stava camminando lungo il sentiero 179 che dal rifugio Orto di Donna porta a Foce di Cardeto, in provincia di Lucca; a un certo punto, ha perso contatto col terreno cadendo a valle per circa 50 metri, riportando un trauma facciale ed una probabile frattura ad un braccio. Sul posto si è portata la squadra di Lucca Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e l’elisoccorso regionale Pegaso 3, che ha imbarcato a bordo il ferito. I tecnici del Soccorso Alpino hanno poi provveduto ad accompagnare fino al rifugio la comitiva spezzina che si trovava assieme all’infortunato.