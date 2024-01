Escursioni e incontri dedicati ai sentieri nel weekend del Cai

Tre diverse escursioni e un evento speciale nel fine settimana, organizzati dalla sezione spezzina del Cai per andare alla scoperta delle bellezze e della natura del territorio e accrescere il proprio bagaglio culturale. Doppia proposta per domani, sabato 27: in occasione della Giornata della Memoria, nella sede dell’associazione Anuket di via della Ghiara 147, si terrà alle 17 l’incontro ’I sentieri della libertà’, con il socio Giovanni Modini, staffetta partigiana, che dialogherà con Riccardo Micheli e Umberto Scandino, introdotto dal presidente Alessandro Bacchioni. Nello stesso giorno, con ritrovo alle 8.45 nel parcheggio del Palamariotti, escursione del gruppo seniores all’anello della Rocchetta, nel parco di Montemarcello; tempo di percorrenza: 3h30’, difficoltà T (facile); info: 329-4512528 e 340-3183705. Domenica a Porto Venere, evento con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Itaca Outdoor-Banff Festival: ’Focaccia con vista’, prima escursione del gruppo Giovani Cai La Spezia riservata a partecipanti dai 18 ai 40 anni, che si terrà con ritrovo alle 8.40 in piazza Bastreri sull’anello Bonatti; prevista breve sosta con focaccia al Rifugio Muzzerone; tempo di percorrenza: 3h, difficoltà: E, dislivello: 300 metri (prenotazione: 380-6353463). Domenica escursione di 14 km sul sentiero da Deiva Marina a Bonassola, con partenza alle 8.15 dalla stazione della Spezia Centrale: un percorso con circa 700 metri di dislivello e 6/7 ore di percorrenza, per escursionisti esperti. Info: 338-1335314 e 339/8373537.