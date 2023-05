Escursioni alla scoperta dei borghi nello zerasco

Nuovo appuntamento, oggi alle 9.45 con partenza nella piazza di Piagna, alla conoscenza della Via dei Monti o de Pontremolo, il percorso medioevale da Levanto alla Lunigiana. Questa volta l’invito per gli appassionati di storia del territorio è quello di conoscere i piccoli borghi della valle di Rossano in Comune di Zeri. La guida escursionistica Alex Borrini guiderà gli ospiti alla scoperta di Piagna, Chioso, Valle, Paretola e Chiesa. Il progetto, articolato su 7 appuntamenti e preceduto da un corso riservato alle guide escursionistiche, è realizzato col contributo della Fondazione Carispezia. Info al 370 3734084.