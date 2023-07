Escursione per Raggiungere il Santuario di Riomaggiore, Cai Spezzino Organizza Commemorazione In occasione del 130° anniversario dell'incoronazione della Sacra Immagine, la sezione spezzina del Cai organizza un'escursione con due gruppi verso il Santuario di Riomaggiore. Percorso E/T, pranzo al sacco. Info: 347-1634537 e 329-4512528.