Esami, attese ancora troppo lunghe. Otto mesi per una visita oculistica

L’ultima rilevazione risale alla fine del 2023, ma è comunque sufficiente per scattare un’istantanea dello stato di salute in cui versa la sanità spezzina. Il valzer delle Tac e la nuova risonanza – di cui diamo conto nell’articolo a fianco – potranno risollevare le sorti di liste d’attesa per nulla in linea con i crismi di una sanità efficiente? Proprio sull’attività diagnostica legata all’utilizzo delle apparecchiature oggetto di rinnovo da parte di Asl5, si concentrano le note dolenti della rilevazione effettuata dalla stessa azienda sanitaria alla fine del 2023. Che sia una tomografia computerizzata o una risonanza magnetica, i tempi da attendere sono di gran lunga superiori a quelli stabiliti dai decreti ministeriali. Qualche esempio? Per una tac completa all’addome senza mezzo di contrasto servono dai 93 ai 220 giorni, a seconda della priorità indicata dal medico. Un’enormità, soprattutto per quegli esami da eseguire con priorità di classe B. Addiruttura i tempi si allungano in caso di tac con mezzo di contrasto: per un esame alla colonna cervicale servono dai 93 ai 247 giorni a seconda della priorità; stessi tempi per un esame alla colonna dorsale, lombosacrale, mentre servono fino a 220 giorni per una tac al bacino. Va persino peggio, per quanto riguarda la risonanza magnetica.

I dati pubblicati da Asl5 sul proprio sito web anche in questo caso sono eloquenti: servono tra i 226 (classe B) e i 250 giorni (classe P) per sottoporsi a una risonanza magnetica all’addome inferiore con mezzo di contrasto, e analoga sorte è riservata al cittadino che deve prenotare una risonanza magnetica all’area lombosacrale piuttosto che alla colonna vertebrale. Ancora più lunga l’attesa per una risonanza magnetica all’encefalo: che sia con o senza mezzo di contrasto, l’attesa sarà comunque di 149 giorni per la classe B, di 260 per la classe D, e di ben 313 giorni per la classe P. E che dire dei tempi di una Angio tac all’aorta addominale, dove servono dai 93 ai 247 giorni? Un quadro a tinte fosche, dove tuttavia si segnala il miglioramento dei tempi d’attesa per quanto riguarda le ecografie: gran parte delle prestazioni risultano essere nei tempi stabiliti dal ministero. C’è invece ancora molto da lavorare sulle visite specialistiche: da quelle prese in esame dal report di Asl5, la sensazione è che si sia ancora lontani dagli standard ottimali. Per una visita cardiologica (incluso elettrocardiogramma) servono dai 44 ai 48 giorni; ne servono molti di più – da 181 a 307 – per una visita di medicina fisica e riabilitativa, e da 257 a 288 per una visita oculistica. Tempi decisamente più contenuti per le visite in urologia e in otorinolaringoiatria.