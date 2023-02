Esame di teoria per la patente con l’auricolare

La polizia stradale della Spezia ha sventato negli uffici della Motorizzazione, durante la prova d’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida, l’ennesimo tentativo di superare l’esame con l’ausilio di un suggeritore esterno. La squadra di polizia giudiziaria della stradale aveva attuato un servizio di monitoraggio prestando particolare attenzione a un egiziano residente nella provincia di Torino, iscrittosi come ’privatista’. E’ stato colto in flagranza mentre, occultando un auricolare nell’orecchio sinistro, comunicava con una persona esterna che gli forniva le risposte necessarie per superare la prova. Il collegamento era attivo al momento dell’interruzione da parte degli agenti. Il fenomeno negli ultimi due mesi ha interessato la nostra provincia per ben cinque volte, comportando un notevole impegno dal parte del personale della polstrada spesso impiegato per garantire il corretto svolgimento delle prove previste. Dalle indagini è emerso che questi individui, tutti extracomunitari residenti al di fuori della provincia spezzina, raggiungono la nostra provincia dopo aver fatto una regolare iscrizione specificando di volersi avvalere delle cuffie sonore per la comprensione del testo previste dalla normativa ed è proprio durante la prova che i soggetti con manovre repentine e approfittando della particolare affluenza nelle aule adibite allo svolgimento delle prove, occultano e attivano i dispositivi garantendosi una comunicazione con l’esterno. I soggetti colti in flagranza sono stati tutti denunciati e i dispositivi sequestrati.