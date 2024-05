Esame del Dna per prevenire patologie

Prende il via Sinisa, il sistema integrato di screening genetico per la prevenzione delle patologie emato-oncologiche e cardiovascolari, che verrà effettuato nel territorio di competenza di Asl 5. L’obiettivo è quello di studiare e definire un processo per poter supportare il sistema sanitario nel passaggio dagli studi clinici a un servizio assistenziale di screening e presa in carico del paziente. In particolare, Sinisa sarà utilizzato come studio di fattibilità per consentire nel breve futuro la diagnosi precoce delle patologie emato-oncologiche - come la leucemia mieloide acuta - e cardiovascolari nella popolazione adulta/anziana. Il processo di screening sul nostro territorio, seguirà duei macro fasi: la prima finalizzata alla raccolta di qualche migliaio di campioni di sangue, mentre la seconda volta ad identificare un target ristretto dei possibili soggetti a rischio (almeno 300 pazienti) da sottoporre a ulteriori analisi. Nel secondo caso si procederà al sequenziamento del genoma utilizzando tecniche di Next Generation Sequencing supportate da modelli predittivi basate su intelligenza artificiale. Nel dettaglio l’operazione, che sarà implementata nell’arco dei prossimi 18 mesi, prevede la raccolta di almeno 10.000 campioni ematici come base per individuare circa 300 soggetti over 50 in target nel territorio di competenza di Asl 5. Sinisa - progetto finanziato nell’ambito del bando del programma Regionale per l’utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 - pone le basi per valutare il modello organizzativo nell’ottica di supportare processi di screening che includano in modo sistematico il sequenziamento e l’analisi del dna supportato dall’Intelligenza Artificiale.

Elena Sacchelli