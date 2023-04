"Erbacce e degrado rovinano la scalinata da via Fossitermi fino a via San Francesco"

Intervenire celermente per ridare decoro alla scalinata che da via Fossitermi raggiunge via San Francesco. Lo chiede in un’interpellanza il consigliere Dem, Dino Falugiani, secondo cui "la scalinata in prossimità del parco della Rimembranza si presenta invasa da erbacce ed in pessime condizioni igieniche, in particolare nella sua parte bassa; la scalinata è utilizzata dai cittadini del quartiere di Fossitermi per raggiungere il parco, la collina di Gaggiola e la Chiesa soprastante: una situazione che determina disagio e un potenziale pericolo per chi la utilizza". Falugiani chiede all’amministrazione "quali siano gli interventi che intende realizzare ed in quali tempi, per far fronte a tale situazione di degrado".