’Er mi Sante’ domani alla Marina

Alla Marina di San Terenzo, domani alle 16, avrà luogo il quinto appuntamento della ‘Rassegna Letteraria 2023’ organizzata da Coop 1° Maggio. Nell’occasione sarà presentato il volume ‘Er mi Sante’ di Francesca Pellegrini, per i santerenzini la maestra Franca, scritto nel dialetto del paese che Franca chiama ‘lingua madre’, appresa in casa dalla bisnonna, dalla nonna e dalla mamma. Presenterà l’autrice il santerenzino Beppe Mecconi, curatore della kermesse ed alla presentazione faranno seguito letture, rigorosamente in dialetto, di Riccardo Bonvicini, Claudio Ceretti, Andrea Loffredo e Giovanna Righetti. "Questa tappa – afferma Scatena – riguarda le nostre radici, la nostra storia, una ricerca che è l’obiettivo centrale della ‘nuova’ Coop 1° Maggio e che riaffronteremo il 2 settembre presentando un altro cultore del nostro dialetto, Silvano Ratti".