Entro giovedì la fideiussione

Entro giovedì i Platek dovranno versare alla Lega di Serie B una fideiussione pari al quaranta per cento dello sforamento del tetto del monte ingaggi, vale a dire un importo di circa 2,5 milioni di euro. Piazzati Zurkowski, Antonucci e Krollis, restano in standby Pietra, Corradini, Muhl, Verde e Reca. Per Muhl qualcosa potrebbe concretizzarsi nella seconda serie tedesca, mentre non ci sono offerte per Reca e Verde. Per il terzino sinistro polacco si era ipotizzata una spalmatura dell’ingaggio su più anni che non pare, però, condivisa dal giocatore. Reca, sul piano tattico potrebbe rivelarsi un evento prezioso gradito a D’Angelo, bisognerà vedere se i Platek derogheranno alla loro rigidissima politica di ridimensionamento e diminuzione dei costi, all’insegna dell’autogestione. Si spera che le difficoltà nel piazzare gli ‘esuberi’ non determino, per necessità di cash, la cessione di un giocatore ritenuto fondamentale nell’economia della squadra da mister D’Angelo qual è Salvatore Esposito. Il quale, non è un mistero, interessa al Venezia. Dovrebbe restare Rachid Kouda per il quale il Genoa non pare disposto a investire una cifra importante di denaro.

Fabio Bernardini