Entra in casa della ex moglie. E si porta via due pellicce

Aveva litigato con la ex moglie e per farle un dispetto è tornato in casa nella notte, ha rotto il vetro di una finestra, si è introdotto all’interno e si è portato via due pellicce. Protagonista dell’episodio, accaduto alle 2 nella zona di Fabiano, è uno straniero di 25 anni che è stato denunciato dalla polizia con l’accusa di furto in abitazione. Non solo, gli agenti della squadra volante gli hanno trovato addosso15 grammi di hashish ed è scattata la segnalazione anche per la droga. L’episodio ha avuto un preambolo qualche ora prima, quando l’uomo è andato a casa della ex moglie, una spezzina, e ha litigato con lei. In quel momento nell’abitazione erano presenti anche altre persone. Qualcuno di loro ha telefonato al 112 e sono intervenuti i poliziotti della volante per riportare la calma. Il venticinquenne è stato invitato ad allontanarsi dagli agenti e lo ha fatto senza opporre resistenza. Qualche ora dopo, però, dopo aver anche consumato alcolici è tornato a casa. Ha suonato alla porta ma la donna non gli ha aperto. Lui però, non si è allontanato ma è entrato in casa spaccando il vetro di una finestra, si è impossessato delle due pellicce e si è allontanato. L’ex moglie ha richiamato la polizia che è nuovamente intervenuta e ha rintracciato l’uomo, che ha ammesso di essere rientrato per prendere i vestiti. Ed è scattata la denuncia.

M.B.