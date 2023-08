Enrica Ceccarini presenta due libri dedicati ai cani a La Spezia

Aperitivo letterario con Enrica Ceccarini (nella foto) oggi, alle ore 18, alla Toa degli Aranci in via Manin 23. La scrittrice ed educatrice cinofila professionista presenterà e firmerà ai presenti i suoi due libri, “Trovo sempre peli di cane quando mi spazzolo i capelli” che ha già venduto più di 1500 copie e “Cinovagabondi. Pensieri, sensazioni e appunti di vagabondaggi cinofili” giunto alla seconda edizione. Enrica Ceccarini è esperta in riabilitazione cognitivo-comportamentale, relazionale ed emozionale di cani definiti “problematici”, “aggressivi” e “morsicatori”. I suoi scritti sono una parte della vera storia di vita dell’autrice. Durante la presentazione sarà possibile fare domande e condividere gli ottimi aperitivi preparati dalla Toa. Viste le temperature e il poco spazio, è sconsigliata la presenza dei cani. Per prenotazioni tel. 348-9110654.