Enel, svolta green aperta alla città Protocollo d’intesa col Comune

Il fumo nero è sparito dalla fine del 2021; la ciminiera che lo diffondeva nell’aria sarà rasa al suolo nel 2025. Ancor prima saranno consolidati i progetti green già annunciati da Enel sull’area di Vallegrande e ne saranno sviluppati altri, sempre all’insegna dell’innovazione energetica e della sostenibilità industriale destinata a farsi occasionesfida per le imprese del territorio e anche, allo stesso tempo, nuova frontiera della convivialità sportiva degli spezzini. Sono queste le prospettive aperte dal protocollo d’intesa - valevole tre anni - firmato dal Sindaco Pierluigi Peracchini e da Luca Solfaroli Camillocci, capo del dipartimento green dell’Enel. "Un giorno storico" dice il primo cittadino annunciando con orgoglio la svolta ma tenendo sotto embargo il documento (è destinato a perfezionarsi nell’iter interno al colosso energetico sullo sfondo della quotazione in borsa).

Filtrano, oltre ai principi ispiratori, i numeri sommari degli ettari delle destinazioni d’uso traguardate nell’ambito dei 70 totali della superficie di proprietà di Enel: un ettaro e un po’ per gli impianti finalizzati alla produzione di idrogeno verde (in attuazione del progetto di sperimentazione presentato da Enel e selezionato, dalla Regione, con assegnazione di 13 milioni e 720mila euro di fondi del Pnrr); un ettaro per la posa degli accumulatori destinati a tesaurizzare e rilasciare energia per fronteggiare i picchi di domanda (con tetto di potenza spinto a 59 megawatt); 10 ettari per la posa di una distesa di impianti fotovoltaici per immettere energia in rete e anche per sostenere la produzione in sito di idrogeno verde proiettata all’esterno; 3,4 ettari per una non meglio definita "logistica complementare" connesse alle altre porzioni di territorio proiettate - questa la svolta epocale - a farsi assist al territorio e alle sue imprese: 2,7 ettari da destinare ad impianti sportivi e altri 14,5 per l’attuazione di progetti in materia energetica e industriale la cui maturazione è aperta all’interazione propositiva del mondo industriale e sindacale. In parallelo, l’altra operazione avviata: smantellamento con bonifica del molo e del nastro trasportatore del carbone un tempo portato dalle navi.

Quanto basta per indurre Peracchini a rimarcare la svolta strategica salva-pianeta e salva-polmoni: "L’area di Vallegrande non sarà più utilizzata per la produzione di energia con combustibili fossili. L’azienda resterà sul territorio, ma con una presenza compatibile. Inizia una nuova era per la sostenibilità, per lo sviluppo occupazionale legato a nuove opportunità e per lo sport".

Pietre tombali, così, al turbogas e anche all’ipotesi del grande parco giochi Spezialand: Enel ha fatto muro da tempo all’istanza dell’aspirante investitore che ha fatto affari, e deliziato le famiglie, con Gardland. La rotta è chiara: Enel Produzione punta su Vallegrande per dare corso al suo impegno nella transizione energetica e per realizzare alla Spezia un polo energetico innovativo.

"Comune della Spezia ed Enel saranno impegnati nell’identificazione di ulteriori iniziative in grado di creare valore e opportunità per il territorio: questi percorsi di sviluppo saranno accompagnati da un processo di coinvolgimento degli stakeholder del territorio" spiega il sindaco investendo l’assessore pluridelegata (fra le deleghe quelle all’Urbanistica, allo Sviluppo e al Miglio Blu) Patrizia Saccone dell’onere-onore di tessere la tela.

Corrado Ricci