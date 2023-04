Enel, la svolta green Idrogeno e batterie ma ’giga factory’ al palo L’occupazione? Incerta

Era stata chiesta l’audizione dei "vertici dell’Enel" per fare chiarezza sulle prospettive future dell’area di Vallegrande. Il nuovo ad Flavio Cattaneo e il neo presidente Claudio Scaroni, freschi di nomina da parte del Governo, non sono arrivati: devono ancora studiare le carte. Ma la società elettrica ha inviato tre pezzi grossi: Marcello Laviani, responsabile progetti Bess Italia (gli accumulatori di energia); Claudio Fiorentini, responsabile dell’area Nord Ovest e Pierluigi Bianchi, responsabile della Liguria. Così ieri le presenze all’audizione davanti alla Commissione ambiente della Regione, su richiesta del vicepresidente Davide Natale (Pd).

Da parte degli auditi sono arrivate conferme per due progetti coltivati: polo per la produzione dell’idrogeno verde sulla scia dei circa 14 milioni del fondo PNRR effetto della valutazione positiva del progetto, approntamento degli accumulatori di energia. Ancora incerta la prospettiva della fabbrica per produrre pannelli solari.

Quanto basta per indurre Natale a rilanciare sul piano dei rilievi e del pressing alla società ma anche agli enti: "I progetti che Enel vuole realizzare a Vallegrande occupano solo una parte contenuta dell’area ex centrale Eugenio Montale. Sono inoltre presìdi che determineranno una ricaduta occupazionale molto relativa. La partita per installare una nuova fabbrica di pannelli solari è aperta e sta al territorio giocarsi le carte migliori. La sfida è ambiziosa e per poterla vincere bisogna volere fare squadra a tutti i livelli istituzionali, al di là di ogni appartenenza politica".

Che fare?

"L’amministrazione comunale della Spezia e quella regionale devono verificare subito la possibilità di essere, ancora, inseriti nel programma Just Transition Fund, dopo aver già perso molto tempo prezioso. Questa opportunità rende ancora maggiormente interessante il nostro territorio".

Il fatto che sia una commissione regionale a chiedere a Enel di esporre i propri piani per l’area della centrale dimessa, quando era stato creato un tavolo istituzionale, su proposta delle organizzazioni sindacali, con i portatori di interesse di tutto il territorio per costruire un progetto d’insieme, secondo Natale è indicativo "di quanto poco si sia fatto sul tema a livello delle istituzioni locali".

L’area di Vallegrande è di circa 70 ettari, in una zona altamente

strategica tra la ferrovia, il raccordo autostradale e il porto. Nel dettaglio i progetti di Enel prevedono 10 ettari di campo fotovoltaico, un ettaro per il progetto di accumulo e un’altra porzione dedicata alla produzione di idrogeno verde.

"Se è vero che questi progetti riguardano la transizione ecologica, la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, è altrettanto vero che il saldo occupazione è irrisorio rispetto alle aree effettivamente occupate. Noi chiediamo progetti che abbiano una ricaduta occupazione molto più importante. A Catania, la gigafactory prevede oltre mille assunzioni", puntualizza Natale.

Corrado Ricci