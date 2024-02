Enel fra passato e futuro: "Demolire la ciminiera"

Costruire e abbattere nel nome dell’ambiente. Le grandi sfide che accompagneranno la città di Spezia e la Val di Magra nel corso dei prossimi mesi sembrano caratterizzate da un identico filo conduttore: cancellare una pagina ’scura’ puntando su nuove soluzioni ma anche guardare al futuro in materia di rifiuti. Anche se in particolare su quest’ultimo aspetto non la pensano allo stesso modo i comitati ambientali che da quasi 6 anni si battono contro la realizzazione nell’area di Saliceti, tra i Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, dell’impianto biodigestore che trasformerà i rifiuti in biogas.

Ben differente invece il piano operativo sulla centrale Enel di Spezia la cui demolizione è l’obiettivo del Comune da raggiungere entro il 2025. Si chiude con il passato e si guarda al futuro insomma in un percorso logistico tra i due progetti distante appena una manciata di chilometri. Con la dismissione della centrale, cancellando l’utilizzo del carbone, si chiude davvero un’epoca per la città. Sull’ultima ciminiera rimasta in piedi nell’area Enel erano state avviate proposte, tradotte anche in una chiave turistica oppure di tutela storica. Ma la barra dritta dell’amministrazione comunale ha puntato sulla soluzione definitiva, evidenziando a corredo della scelta la necessità della tutela di altri beni. Il nuovo corso è già iniziato con la demolizione del nastro trasportatore al quale farà seguito quello delle cisterne nell’intento congiunto tra amministrazione comunale e Enel di mettere a frutto scelte di riqualificazione dell’intera area e di promozione dello sviluppo sostenibile.

Su questo punto resta ben ferma però il principio della volontà di Enel proprietaria dell’area, seppur l’ente pubblico abbia previsto proprio attraverso una variante al Piano Urbanistico Comunale che lo spazio liberato dalla produzione di energia possa essere convertito in insediamenti industriali e artigianali. Archiviata dunque, senza per altro aver mai preso una reale consistenza, l’ipotesi di conservazione della ciminiera come simbolo della storia cittadina e di attrazione turistica. Proposta che il sindaco spezzino Pierluigi Peracchini ha recentemente bocciato. "Abbiamo altre priorità e luoghi da valorizzare – ha spiegato il primo cittadino – senza dimenticare i costi per la conservazione e l’eventuale conversione. Inoltre stiamo parlando del simbolo di un’epoca che dobbiamo necessariamente superare e cambiare passo nel nome della qualità della vita".

