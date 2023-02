"Enel deve restare protagonista del nostro tessuto economico"

"Apprezziamo l’apertura, ma Enel non si deve limitare ad attendere le proposte del territorio, ma deve divenire essa stessa propositiva e parte attiva nell’individuazione e realizzazione di nuove attività, sia di ricerca, sia di produzione, nell’ambito della green e blue economy che, con il coinvolgimento della imprenditoria locale, Enel stessa potrà contribuire ad insediare nell’area di Vallegrande". Così Avantinsieme (nella foto Lorenzo Forcieri) commenta la riapertura del confronto tra Enel, amministrazione comunale e sindacati sul futuro dell’area di Vallegrande. Per il gruppo politico "si è scelta la strada del dialogo per individuare una vocazione che non sia l’ennesima riproposizione di un impianto di produzione di energia elettrica da combustibili fossili, come il carbone o il gas metano. Vogliamo che Enel continui ad essere un protagonista della realtà economica spezzina, fornendo un importante contributo sia economico che occupazionale, senza più bruciare combustili fossili; una produzione di energia obsoleta e dannosa che il territorio spezzino non può ulteriormente sopportare". Il gruppo ricorda che nel corso del primo mandato Peracchini aveva presentato una mozione ad hoc "dove avevamo indicato la strada della mobilità elettrica, delle energie rinnovabili e dell’idrogeno ‘verde’ come combustibile per la produzione di energia. Chiedevamo un ruolo da protagonista di Enel, affinché individuasse La Spezia come sito in cui dar vita ad alcune delle molte iniziative che Enel sta realizzando in Italia e nel mondo, anche mediante sue società controllate come Enel X, nel settore della transizione ecologica. Gli spezzini – sottolinea Avantinsieme – hanno diritto ad un futuro fatto di ricerca, conoscenza, qualità dell’ambiente, qualità della vita e del lavoro, un futuro molto diverso e molto migliore di quello passato".