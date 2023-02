Endometriosi, inaugurazione della panchina

L’amministrazione comunale di Lerici, attenendosi al piano dedicato alla prevenzione “Salute Donna” del Ministero della Salute, accoglie con entusiasmo la richiesta dell’Associazione no-profit “La voce di Una è la voce di Tutte”, dedicando una giornata informativa e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla conoscenza dell’endometriosi, patologia che colpisce molte donne e nonostante questo è ancora molto sottovalutata. Dalla lettura dei dati nazionali, si osserva che in Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in età riproduttiva e la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire: le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni, solo nel nostro Paese. "Una pronta diagnosi e un trattamento tempestivo possono migliorare la qualità di vita e prevenire l’infertilità; purtroppo, la diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso, il più delle volte vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. Quindi, è importante sapere sin dalla più giovane età che i dolori mestruali e durante i rapporti non sono normali e che non devono essere taciuti. Inoltre, donne che hanno la madre o una sorella affette da endometriosi hanno un rischio di svilupparla sette volte maggiore – spiega l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lerici Alessandra di Sibio (in foto) – . L’invito alla partecipazione alla giornata di sensibilizzazione è aperto alla cittadinanza tutta, ai medici di medicina generale e ai ginecologi operanti sul territorio che sono le figure strategiche per una pronta diagnosi e un trattamento in grado di migliorare la qualità di vita e prevenire l’infertilità".

L’appuntamento domani, giovedì, alle 16 in Rotonda Vassallo dove sarà inaugurata la panchina “Sediamoci sul giallo: Endopanktm”, progetto che tocca l’intero Territorio Nazionale. All’inaugurazione seguirà una conferenza nella la sala consiliare del Comune dove interverranno oltre alle istituzioni, il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, il primario del reparto di Ginecologia-Ostetricia Asl5 Fabio Sanguineti, le Tutor dell’associazione “La voce di Una è la voce di Tutte” Lorita Longa, Alessia Ronconi e Tania Vitali, lo Piscoterapeuta Gian Maria Felicetti e il medico di medicina generale e consigliere comunale del comune di Lerici Lisa Saisi.