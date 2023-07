“Emigrazione dentro e fuori di noi” Tre giorni di FraleMura festival

Tra orti, cortili e carruggi a picco sul mare torna, dopo tre anni di stop, ‘FraleMura Festival’, l’evento ideato e diretto dalla giornalista Livia Grossi, in collaborazione con l’associazione culturale ‘Tutta un’altra musica – TamTam’. Tre giorni, da oggi a sabato, a ingresso libero, di teatro, musica, giornalismo, comicità, arte, visite guidate, incontri e presentazione di libri. Il tema di quest’anno è ‘Emigrazione dentro e fuori di noi’, "un invito a riflettere sul nostro tempo – spiega Grossi – tra rotte che s’incrociano, porti che si chiudono e diritti frantumati". Dall’aperitivo a tarda sera, performance teatrali e musicali con artisti di primo piano, concerti di musica migrante nella piazzetta di Setta con il trio di Raffaele Kohler, dalle 19.30, e a seguire, nel Teatro Antica Corte di Casella, spettacoli teatrali, comicità, reportage teatrali con video e musica, reading, interviste e visite guidate. In particolare stasera, ‘Significati migranti’, le favole ribaltate di Dario Vergassola, con il comico spezzino a presentare il suo libro ‘Storie vere di un mondo immaginario. Cinque racconti delle Cinque Terre’, in una vera intervista-spettacolo.

Domani, dopo Kohler, alle 21, Grossi presenta il suo reportage teatrale ‘Italia-Senegal. Emigrazione al contrario’, il ‘palco’ come pagina di giornale con musica di Andrea Labanca, foto e videointerviste di Emiliano Boga; per riflettere sulle ragioni delle migrazioni, a fine serata, ospite in scena Eyitemi Ejoh , lavoratore residente nel nostro Paese. Alle 22, infine, sull’emigrazione sud-nord Italia: ‘Milano con il cuore in mano? Quando siamo venuti su’, letture con Valerio Bongiorno.

Nell’ultimo giorno, aperitivo musicale alle 19.30, poi alle 21, ‘Sono incazzato bianco’ di e con Mohamed Ba, attore senegalese, mediatore culturale, regista e musicista in un racconto comico-drammatico sulla vita degli ‘italiani a metà’, con in scena anche splendide maschere tradizionali africane. Per chiudere, alle 22, le Letture migranti di Lucia Vasini, attrice anche della storica Compagnia Dario Fo-Rame; in scena testimonianze che parlano di oggi. Inoltre, domani, dalle 17.30 alle 19, visita guidata alla casa-museo dell’artista Gianni Lodi, e sabato, alle 18.30, un incontro con don Giulio Mignani ‘La chiesa, una Casa dove i diritti non sono per tutti uguali’.

Marco Magi