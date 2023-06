.Elezioni Mazzi pensa al bis e il Pd gira nei quartieri

A Follo partono le grandi manovre in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. Con l’attuale sindaco Rita Mazzi che pare orientata a tentare il bis – secondo indiscrezioni già da alcune settimane starebbe lavorando all’individuazione dei possibili candidati da inserire nella propria lista –, nel centrosinistra ecco le prove di alleanza tra il Pd e il gruppo di opposizione ‘Cittadini in Comune’. Nei giorni scorsi, la prima uscita ufficiale a Follo Alto: il primo incontro di una campagna di ascolto e confronto che nelle prossime settimane toccherà tutte le frazioni comunali follesi. Il primo incontro ha visto la partecipazione del consigliere regionale dem Davide Natale, ed è stata l’occasione per un bilancio delle attività dei consiglieri e del circolo Pd e un momento di ascolto e di confronto sulle problematiche evidenziate dai cittadini: lamentata un’incuria del Borgo, la mancanza di parcheggi, la carenza di collegamenti pubblici e l’assenza di politiche di valorizzazione a fini turistici del paese. "In questi anni - hanno detto il segretario del circolo Pd Igor Quaranta e il consigliere comunale Sandro Bertoni – abbiamo chiesto più cura del territorio partendo dalle frazioni. La vicinanza con le principali mete turistiche fa di Follo un naturale punto di partenza per visitarle. Bisogna costruire le condizioni".