Eleonora Duse, la più grande

Al Cinema Sivori di Salita Santa Caterina a Genova, stasera alle 21, Sonia Bergamasco regista e sceneggiatrice insieme a Mariapaola Pierini (co-sceneggiatrice) incontrerà il pubblico per la presentazione del film ‘Duse, The Greatest’, produzione Propaganda Italia, Quoiat Films, Luce Cinecittà con Rai Cinema. A moderare Filippo D’Angelo, direttore editoriale di Snaporaz. A cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, Sonia Bergamasco ci accompagna in un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere per sempre ispirando Lee Strasberg, storico direttore dell’Actors Studio, e generazioni di attori. Come può una donna di cui rimangono unicamente un film muto e qualche foto, essere ancora così influente? La Divina oltre il mito. Nel film compaiono, con testimonianze, Annamaria Andreoli, Valeria Bruni Tedeschi, Ellen Burstyn, Fabrizio Gifuni, Ferruccio Marotti, Helen Mirren, Emiliano Morreale e Mirella Schino.